В Петербурге сентябрь 2021 года стал самым холодным в XXI веке

Сентябрь этого года стал холоднее сентября 2008 года, когда было на 0,1 градуса теплее.

Сентябрь 2021 года в Петербурге стал самым холодным с начала века. Об этом в Facebook рассказал ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус.

Сентябрь этого года стал холоднее сентября 2008 года, когда было на 0,1 градуса теплее. Средняя температура в этом месяце составила 10,6 градусов. Михаил Леус отметил, что ситуация еще может измениться, но вряд ли в сторону потепления.

На данный момент сентябрь в Петербурге отстает от климатической нормы на 3 градуса. Но побить антирекорд 1894 года вряд ли получится – в этом году средняя температура составила +7 градусов.

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Фото: Piter.tv