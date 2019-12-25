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В субботу в Петербурге ожидается +20
Сегодня, 16:47
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Alena_Zinovieva

В субботу в Петербурге ожидается +20

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Осадков в этот день не будет.

В субботу, 30 апреля, в Петербурге будет тепло и солнечно. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В этот день в городе на Неве ожидается переменная облачность, осадков не будет. Воздух в ночь на субботу прогреется до +7…+9 градусов. Днем потеплеет до +18…+20. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4-6 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее мы писали, что в пятницу северный ветер не даст Петербургу прогреться как следует.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб, прогноз погоды, температура воздуха
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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