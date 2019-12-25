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В пятницу северный ветер не даст Петербургу прогреться как следует
Сегодня, 9:09
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Alena_Zinovieva

В пятницу северный ветер не даст Петербургу прогреться как следует

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В этот день температура воздуха в городе поднимется до +19 градусов.

В пятницу, 29 мая, в Петербурге ожидается теплая погода. Несмотря на переменную облачность, обойдется без дождей. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, в этот день город будет находиться под влиянием гребня антициклона, усиливающегося с запада. Дневному прогреву помешает северный ветер, порывы которого будут достигать 3-8 м/с. Из-за него температура воздуха днем поднимется лишь до +17…+19 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Гидрометцентр предупредил о похолодании 1 июня.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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