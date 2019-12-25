Температура резко снизится на восемь-девять градусов.

Гидрометцентр предупредил о похолодании 1 июня. Заявление сделал научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.

По его словам, в европейской части России температура резко снизится на восемь-девять градусов — несколько дней она будет держаться на уровне 12-15 градусов. За пару дней до этого аналогичное похолодание придёт в Сибирь.

Причина похолодания, рассказал Вильфанд, в том, что на среднем уровне тропосферы по прогнозу располагается гребень высокого давления. Из-за этого европейскую часть Россию достаточно холодный воздух из Арктики по восточной периферии данного гребня.

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