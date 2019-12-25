В субботу в Петербург вернутся дожди

Днем воздух прогреется до +22…+24 градусов.

В субботу, 18 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью прогреется до +12…+14 градусов, днем потеплеет до 22…+24 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 1-3 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 762 мм рт. ст.

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