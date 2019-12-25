В субботу в Ленобласти воздух прогреется до +17 градусов

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до +2...+7 градусов.

В субботу, 14 мая, в Ленинградской области воздух прогреется до +18 градусов тепла. Об этом рассказали в пресс-службе службе регионального управления МЧС.

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до +2...+7 градусов. Днем температура воздуха составит до +12…+17 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. Направление ветра западное, северо-западное, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Днем порывы будут достигать 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Синоптик Александр Колесов: 12 мая в Петербурге выпало максимум осадков за последние 5 месяцев. Самый обильный "душ" пришлось принять горожанам в центре Северной столицы.

Фото: pexels

