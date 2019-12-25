Синоптик Александр Колесов: 12 мая в Петербурге выпало максимум осадков за последние 5 месяцев

Самый обильный "душ" пришлось принять горожанам в центре Северной столице/

Вчерашний дождь оказался самым сильным за последние пять месяцев. Накануне, 12 мая, в Петербурге выпало около 10 мм осадков. Самый обильный "душ" пришлось принять горожанам в центре Северной столице, больше повезло тем, кто находился на юге региона. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Как отметил специалист, последний раз значительные осадки зафиксировали 30 ноября 2021 года. Тогда за сутки выпало 19,9 мм снега. Так в городе начался зимний сезон.

Синоптик предупредил жителей, что дождь будет лить в воскресенье, 15 мая. А на следующей неделе и вовсе похолодает.

Ранее на Piter.tv: в МЧС предупредили петербуржцев о штормовом ветре 13 мая.

Фото: Pexels