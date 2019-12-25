Ушел из жизни Александр Евсеевич Карлик – профессор СПбГЭУ, талантливый ученый и педагог, доктор экономических наук

За десятилетия научной и педагогической деятельности профессор воспитал целую плеяду молодых исследователей и практиков, чья работа теперь востребована на различных уровнях власти и бизнеса.

30 июня 2025 года мир потерял выдающегося ученого, преподавателя и представителя интеллектуальной элиты нашей страны – доктора экономических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), заведующего кафедрой экономики и управления предприятиями и производственными комплексами, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Александра Евсеевича Карлика.

Талантливая династия экономистов – наследие Петербурга

Отец Александра Евсеевича — ученый Евсей Моисеевич Карлик (1907–1993). Именно он заложил основы знаменитой петербургской династии, чьи труды оказали огромное влияние на развитие отечественной экономической науки. Евсей Моисеевич окончил Ленинградский институт народного хозяйства имени Ф.Энгельса, получив квалификацию инженера-экономиста. Одновременно он успешно совмещал учебу в аспирантуре и преподавание в Ленинградском инженерно-экономическом институте. Во времена Великой Отечественной войны он выполнял важную работу заместителя уполномоченного Госплана СССР по Кузбассу. По окончании войны Евсей Моисеевич возвратился в Ленинград, продолжив свою научную деятельность в родном городе. Однако политическая обстановка тех времен была сурова: подвергнувшись сталинским репрессиям, он лишился должности в институте. Лишь после смерти Иосифа Сталина были сняты все несправедливые обвинения, и Евсей Моисеевич смог продолжить научную карьеру, став преподавателем Ленинградского политехнического института. Его научные достижения признаны и высоко оценены научным сообществом: Евсей Моисеевич является автором более трехсот значимых трудов, которые легли в основу образовательной программы многих поколений студентов.

Ученый и наставник нового поколения

Александр Евсеевич Карлик пошёл по стопам своего знаменитого родителя. Поступив на электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, он сделал осознанный выбор своей будущей профессии. Завершив обучение, молодой специалист начал трудовую деятельность в Государственном научно-исследовательском институте резисторов и конденсаторов (НИИ Гириконд, НИИ-34) НПО "Позитрон". Этот институт играл ключевую роль в развитии электронной техники Советского Союза, создавая передовые технологии и устройства военного и гражданского назначения.

После этого судьба Александра Евсеевича оказалась прочно связанной с наукой и образованием. В 1978 году он блестяще защитил кандидатскую диссертацию, открыв себе дорогу в академическое сообщество. В 1981 году он перешёл на должность ассистента кафедры "Экономика социалистической промышленности" Ленинградского финансово-экономического института (ныне СПбГЭУ).

45-летний путь Александра Евсеевича Карлика, связанный с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом (СПбГЭУ), представляет собой яркий пример верности избранному делу, глубокой самоотдачи и ответственности за судьбу российского образования и науки. Будучи одним из крупнейших представителей современной российской экономической науки, Александр Евсеевич прошёл полный цикл профессионального роста — от молодого ассистента до главы уважаемой кафедры, ведущего эксперта в области теории и практики управления промышленностью. Более девяти лет он занимал пост проректора по научной работе, существенно повлияв на научный потенциал университета и сделав значимый вклад в создание уникальной научной среды, способствующей развитию интеллектуальных кадров.

Жизнь, посвященная экономике и образованию

Особое внимание хочется уделить заслугам Александра Евсеевича в сфере формирования новых направлений экономической науки. Являясь авторитетным специалистом по вопросам промышленной политики и реструктуризации предприятий, он активно развивал идеи и подходы, направленные на повышение эффективности управления производством в условиях современной рыночной экономики. Благодаря усилиям профессора Карлика возникло и получило широкое признание научное направление, связанное с управлением процессами реструктуризации промышленных предприятий. Эти разработки помогли сформировать фундамент новой российской школы инновационного и инвестиционного менеджмента, которой гордится отечественная наука.

Одним из важнейших достижений Александра Евсеевича стало руководство Диссертационным советом при СПбГЭУ, которым он бессменно управлял более 25 лет. За этот период под его научным руководством состоялось успешная защита более шестидесяти кандидатских и докторских диссертаций, подготовленных ведущими специалистами и молодыми исследователями. Таким образом, Александр Евсеевич оставил глубокий след в судьбах десятков успешных профессионалов, сформировав целое поколение новаторов и руководителей экономики.

Под руководством профессора Карлика была разработана концепция промышленного развития Санкт-Петербурга до 2020 года, промышленный блок стратегии социально-экономического развития города до 2030 года, а также участвовала команда учёных в формировании концепции развития Северо-Западного федерального округа.

За десятилетия научной и педагогической деятельности профессор Карлик воспитал целую плеяду молодых исследователей и практиков, чья работа теперь востребована на различных уровнях власти и бизнеса. Его личный пример преданности делу и любви к своему призванию вдохновлял сотни студентов и коллег, оставив неизгладимый след в истории отечественного образования и науки.

Учёба и общение с Александром Евсеевичем стали незабываемым опытом для множества студентов, аспирантов и преподавателей. Обладая глубокими знаниями и богатым жизненным опытом, он сумел создать уникальную атмосферу взаимного уважения и доверия среди коллег и подчинённых, передавая своим студентам любовь к науке и уважение к человеческому труду.

Коллектив СПбГЭУ выржает искреннюю благодарность Александру Евсеевичу за его многолетний труд, высокий профессионализм и глубокие человеческие качества. Прощальная панихида состоится позже, информация будет размещена на официальном сайте вуза.

Фото: сайт СПбГЭУ