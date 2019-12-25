В МЧС предупредили петербуржцев о штормовом ветре 13 мая

В пятницу, 13 мая, в Петербурге будет западный бушевать ветер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Порывы будут достигать 17 м/с. Горожан призвали обходить стороной рекламные щиты и неустойчивые конструкции, не стоять под деревьями и щитами, убрать вещи с балконов.
В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В городе пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.
Столбики термометров покажут +15 градусов, что ниже нормы. В Ленобласти жаркой погоды тоже не будет, воздух прогреется до +16 градусов.
Ранее на Piter.tv: стало известно, когда отключат отопление в Северной столице.
Фото: Pexels
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