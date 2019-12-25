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В субботу в Ленобласти пройдут дожди и похолодает
Сегодня, 15:35
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lizapoluda

В субботу в Ленобласти пройдут дожди и похолодает

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В восточных районах возможно понижение температуры до +4 градусов.

В пятницу, 25 июля, в Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность. Местами возможны грозы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ.

Максимальная ночная температура достигнет +14 градусов, а минимальная опустится до +4, преимущественно – в восточных районах. Днем столбик термометра по-прежнему не будет подниматься выше +20-ти градусов.

В течение суток будет дуть южный и юго-восточный ветер. Его порывы составят от 7 до 12 метров в секунду.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти утвердили комитет по обращению с отходами.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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