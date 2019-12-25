В субботу в Ленобласти заметно потеплеет и пройдет небольшой дождь

В субботу, 18 июля, в Ленинградской области будет комфортная теплая погода. В течение суток ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ.
В ночное время суток столбик термометра покажет от +7 до +12 градусов. После рассвета наступит жара – от +22 до +27 градусов.
В течение суток ветер сохранит западное и северо-западное направление. Днём его порывы составят от 3 до 8 м/с.
Атмосферное давление не поменяется.
Ранее мы рассказали о том, что в субботу в Петербург вернутся дожди.
Фото: Piter.TV
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