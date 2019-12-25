В субботу температура в Ленобласти поднимется до +23 градусов

Ночью столбик термометра сохранит ”плюсовые” показатели.

В субботу, 30 мая, в 47-ом регионе сохранится солнечная погода без осадков. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

Ночью поднимется ветер северного направления – его порывы составят 2-7 м/с. Днем он усилится до 7-12 м/с.

В темное время суток температура составит от +4 до +9 градусов, местами ожидается похолодание до +2. Днем воздух прогреется до +23 градусов.

Атмосферное давление будет мал меняться.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти появится интерактивная карта памятных мест.

Фото: Pixabay