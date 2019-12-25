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В Ленобласти появится интерактивная карта памятных мест
Сегодня, 17:45
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В Ленобласти появится интерактивная карта памятных мест

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Места, связанные с подвигами героев войн, может отметить любой желающий.

Под руководством Российского военно-исторического общества была  разработана интерактивная карта памятных мест Ленинградской области. Жители смогут пополнять список в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отметим, что к памятным местам относятся воинские мемориалы, памятники, братские  могилы солдат, защищавших рубежи страны в разные периоды истории. 

Пользователям доступно разрешение фотографий и видео с объектами, а также окно с информацией об их текущем состоянии. 

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обнародуют сборник документов о зверствах нацистов.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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