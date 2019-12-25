В Ленобласти появится интерактивная карта памятных мест

Под руководством Российского военно-исторического общества была разработана интерактивная карта памятных мест Ленинградской области. Жители смогут пополнять список в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Отметим, что к памятным местам относятся воинские мемориалы, памятники, братские могилы солдат, защищавших рубежи страны в разные периоды истории.
Пользователям доступно разрешение фотографий и видео с объектами, а также окно с информацией об их текущем состоянии.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обнародуют сборник документов о зверствах нацистов.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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