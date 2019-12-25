В Ленобласти обнародуют сборник документов о зверствах нацистов

В нем будут собраны сведения об оккупационном режиме в 4-х районах.

В Ленинградской области готовятся создать архивный сборник "Без срока давности". Он будет состоять из 225 документов, посвященных описанию зверств фашистских захватчиков. Об этом сообщили РИА новости со ссылкой на директора Ленинградского областного архива Юлию Крипатову.

Специалисты уже выявили все необходимые документы: 102 из них найдены в Государственном архиве региона, а также в архивах районных администраций. Из архива Петербурга извлечено 94 рукописи. Еще около 29 документов предоставили фонды архивов ФСБ.

Сборник расскажет о жестоких реалиях жизни при фашистских оккупантах в Гатчинском, Лужском, Кингисеппском и Волосовском районах. Именно в этих местах находились концлагеря и лагеря военнопленных. Кроме того, существуют свидетельства расправы немецких солдат над персоналом и пациентами имени Кащенко.

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