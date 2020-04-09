СК завел дело против эсэсовцев, устроивших геноцид в Ростовской области

Преступления совершались в 1942-1943 году.

Следственный комитет России завел дело против эсэсовцев, устроивших геноцид в Ростовской области. Дело возбуждено на основе архивных материалов по статье 357 уголовного кодекса — "геноцид". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи предполагают, что преступления совершались на территории Ростовской области в 1942-1943 году. 11-12 августа 1942 года карательные отряды СС и СД перевезли в поселок Змиевская балка 27 тысяч мирных жителей — нацисты сделали это под предлогом переселения. Позже всех казнили.

Также известно, что во время оккупации города Шахты, немцы регулярно арестовывали местных горняков. Их допрашивали, а после расстреливали. Тела сбрасывали в шахту. В результате погибли около 3,5 тысяч человек.

Ранее Шойгу обратился в СК из-за сноса советских памятников за рубежом.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации