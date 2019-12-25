Шойгу обратился в СК из-за сноса советских памятников за рубежом

В Праге по инициативе старосты района Прага-6 Коларжа демонтирован памятник Маршалу Советского Союза И. С. Коневу.

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился в Следственный комитет из-за сноса советских памятников за рубежом. Он попросил главу ведомства Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за уничтожение скульптур.

По словам Шойгу, речь идёт о "наиболее одиозных представителях государственных и местных органов власти", которые принимают такие решения.

Министр напомнил, что 3 апреля в Праге по инициативе старосты района Прага-6 Коларжа демонтирован памятник Маршалу Советского Союза И. С. Коневу.

Ранее Шойгу заявил об изготовлении установочной партии новых Ту-160.