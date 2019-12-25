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В субботу пробки в Петербурге оцениваются в 3 балла
Сегодня, 14:48
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himif

В субботу пробки в Петербурге оцениваются в 3 балла

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Центр города оказался самым загруженным.

В субботу, 22 августа, пробки в Петербурге выросли до трех баллов. Об этом говорят интерактивные Яндекс.Карты.

Центральная часть города окрашена желтым цветом – дороги довольно загружены. Вероятно, петербуржцы массово отправились в свой выходной по делам или на шопинг. Хуже всего ситуация обстоит на Садовой улице, набережных канала Грибоедова и реки Фонтанки, Кирпичного переулка, части Конногвардейского бульвара, Малой Морской улице – там дороги приобрели красный цвет, автомобили едут по этим участкам очень медленно. Полностью загруженной оказалась Итальянская улица, а также Невский и Суворовский проспекты на участках за станцией метро "Площадь Восстания".

Застопорилось движение и на КАД в районе "Меги Парнас", на 121-м километре и недалеко от пересечения с ЗСД на северо-западе города.

Ранее мы писали, что едущая на красный сигнал иномарка сбила мотоциклиста на Невском проспекте.

Фото: скриншот Яндекс.Карты

Теги: пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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