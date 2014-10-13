В субботу петербуржцев ждут снег и гололедица

Температура воздуха от -1 до +1 градуса.

В субботу, 30 января, петербуржцев ждут небольшой снег и гололедица на дорогах. Как рассказал в своем Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в первый выходной метеорологические условия в городе сформирует центральная часть малоподвижного циклона.

Весь день будет сохраняться облачная погода, слабый ветер подует с востока, атмосферное давление составит 739 мм рт.ст. и будет меняться мало. Температура воздуха в течение дня составит -1...+1 градус, по области разброс температуры будет чуть больше – от -3 до +2.

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Фото: Piter.TV