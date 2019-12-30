  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В субботу петербуржцев ожидает ветреная погода
Сегодня, 10:37
85
Arinablinova

В субботу петербуржцев ожидает ветреная погода

0 0

Столбик термометра будет показывать температуру от -1 до +1 градуса.

В субботу, 11 января, в Петербурге ожидается облачная погода, без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Ветер будет дуть в переменных направлениях, достигая скорости 11 м/с. 

К вечеру атмосферное давление будет постепенно повышаться. Также утром водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах из-за гололедицы.

Ранее мы писали, что в Петербурге из-за тепла распустились весенние цветы.

Фото: pixabay

Теги: погода, суббота
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии