В субботу петербуржцев ожидает ветреная погода

Столбик термометра будет показывать температуру от -1 до +1 градуса.

В субботу, 11 января, в Петербурге ожидается облачная погода, без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Ветер будет дуть в переменных направлениях, достигая скорости 11 м/с.

К вечеру атмосферное давление будет постепенно повышаться. Также утром водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах из-за гололедицы.

Ранее мы писали, что в Петербурге из-за тепла распустились весенние цветы.

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