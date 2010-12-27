В субботу петербуржцев ожидает гололед

Температура воздуха утром и днем составит от 0 до -2 градусов.

Сегодня, 30 ноября, в Петербурге ожидается гололед на дорогах, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", весь день будет облачно с прояснениями. В первой половине дня пойдет местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха утром и днем составит от 0 до -2 градусов. Из-за этого как раз и образуется гололед.

Образование льда на дорогах подтвердил и синоптик Михаил Леус на своей странице в Facebook.

"Санкт-Петербург сегодня окажется в тыловой, холодной части циклона с центром над Баренцевым морем", – написал специалист.

МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и ПДД, ездить с включенными противотуманными фонарями и использовать покрышки, соответствующие погодным условиям.

Ранее петербуржцам рассказали, каким будет декабрь.

Фото: Pixabay