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В Петербурге 21 октября температура составит до +12 градусов
Сегодня, 8:20
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В Петербурге 21 октября температура составит до +12 градусов

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Показатели на 3-4 градуса выше дневной климатической нормы.

Метеорологические условия в Петербурге в среду, 21 октября, продолжит формировать гребень антициклона. В такой ситуации сохранится тихая погода с переменной облачностью и отсутствием осадков, рассказал в своем tg-канале Михаил Леус. 

Температура воздуха в городе +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов, что на 3-4 градуса выше дневной климатической нормы. Подует юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 773 миллиметра рт. ст. 

В четверг тоже без дождей. Ночью столбик термометра покажет +1…+3 градуса, днем +11…+13 градусов.

Ранее на Piter.TV: жителей Петербурга ждет солнечная неделя без дождей. При этом ночи будут морозными. 

Фото: Piter.TV 

Теги: октябрь, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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