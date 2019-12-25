В Петербурге 21 октября температура составит до +12 градусов

Показатели на 3-4 градуса выше дневной климатической нормы.

Метеорологические условия в Петербурге в среду, 21 октября, продолжит формировать гребень антициклона. В такой ситуации сохранится тихая погода с переменной облачностью и отсутствием осадков, рассказал в своем tg-канале Михаил Леус.

Температура воздуха в городе +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов, что на 3-4 градуса выше дневной климатической нормы. Подует юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 773 миллиметра рт. ст.

В четверг тоже без дождей. Ночью столбик термометра покажет +1…+3 градуса, днем +11…+13 градусов.

Ранее на Piter.TV: жителей Петербурга ждет солнечная неделя без дождей. При этом ночи будут морозными.

Фото: Piter.TV