В субботу ограничат движение на трассах М-10, "Кола" и "Скандинавия"

На трассе "Кола" с 08:00 до 19:00 установят и отремонтируют дорожные знаки, поэтому на участке с 12-го по 179-й километр в обе стороны ограничат скорость движения.

В субботу, 6 ноября, в Ленинградской области на нескольких трассах ограничат движение из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На трассе М-10 на участке с 593-го по 674-й километр будут проводиться ремонтные работы.

На трассе "Кола" с 08:00 до 19:00 установят и отремонтируют дорожные знаки, поэтому на участке с 12-го по 179-й километр в обе стороны ограничат скорость движения.

На трассе "Скандинавия" на путепроводе через железнодорожные пути Выборг – Житково на сутки ограничат скорость движения.

Ранеен на улице Глинки велосипедист сбил девушку на пешеходном переходе.

Фото: pexels