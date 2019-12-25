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В субботу ограничат движение на трассах М-10, "Кола" и "Скандинавия"
Сегодня, 21:22
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В субботу ограничат движение на трассах М-10, "Кола" и "Скандинавия"

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На трассе "Кола" с 08:00 до 19:00 установят и отремонтируют дорожные знаки, поэтому на участке с 12-го по 179-й километр в обе стороны ограничат скорость движения.

В субботу, 6 ноября, в Ленинградской области на нескольких трассах ограничат движение из-за ремонтных работ.  Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

На трассе М-10 на участке с 593-го по 674-й километр будут проводиться ремонтные работы. 

На трассе "Кола" с 08:00 до 19:00 установят и отремонтируют дорожные знаки, поэтому на участке с 12-го по 179-й километр в обе стороны ограничат скорость движения.

На трассе "Скандинавия" на путепроводе через железнодорожные пути Выборг – Житково на сутки ограничат скорость движения.

Ранеен на улице Глинки велосипедист сбил девушку на пешеходном переходе.

Фото: pexels

Теги: движения, кола, м-10, ограничение, скандинавия, трасса
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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