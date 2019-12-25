В субботу начнут третий этап ремонта на Литейном мосту в Петербурге

Завершить все работы планируют к 30 апреля.

Завтра, 24 апреля, специалисты приступят к третьему этапу ремонтных работ Литейного моста, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Отмечается, что все работы проводят с опережением установленных сроков, чтобы быстрее снять все ограничения. По плану работы завершат к 30 апреля. Автомобилисты были предупреждены, что их ждут ограничения движения по крайним правым полосам.

Схема объезда опубликована на сайте ГАТИ.

Ранее мы писали, что в Петербурге ограничат движение из-за ремонта Литейного моста.

Фото: Piter.TV