В Петербурге ограничат движение из-за ремонта Литейного моста

Работы на мосту будут идти до июня этого года.

Государственная административно-техническая инспекция сообщила о новых ограничениях в движении транспорта в связи с продолжением ремонта дорожного покрытия Литейного моста.

С 20 апреля по 7 мая ограничат движение по Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной. С 20 апреля по 5 мая — на съездах с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост. Кроме того, с 20 по 27 апреля на самом мосту закроют средние полосы для движения в обоих направлениях, а также съезды с Литейного моста на улицу Академика Лебедева и с Пироговской набережной на Литейный мост.

С 28 апреля по 5 мая будет закрыта крайняя правая полоса в обоих направлениях моста. На сутки, 6 апреля, будет не проехать по съезду с Пироговской набережной на Литейный мост и с Литейного моста на набережную Кутузова. На следующий день, 7 мая, закрытие коснется съезда с Воскресенской набережной на Литейный мост и с Литейного моста на Арсенальную набережную для движения в сторону Большеохтинского моста.

Работы ведет АО "ПО"Возрождение". Заказчиком работ выступает СПб ГБУ "Мостотрест". Контрольно-счетная палата начала проверку финансово-хозяйственной деятельности ведомства.

Фото: Piter.TV