Контрольно-счетная палата начала проверять законность расходования бюджетных средств "Мостотрестом"

Проверка будет длиться почти 2 месяца.

Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУ "Мостотрест" и его учредителя — комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Проверка проходит под руководством аудитора Юрия Шутова.

Специалисты дадут оценку тому, насколько ведомство эффективно, законно и целесообразно использовало бюджетные средства. "Мостотрест" отвечает за техническое обслуживание, капитальный ремонт и текущий ремонт набережных, мостов, путепроводов, тоннелей и других искусственных сооружений. В 2020 году размер субсидии составил 2,9 млрд рублей. Кроме того, учреждение оказывает платные услуги, за которые в год получает около 130-140 млн рублей.

Проверка завершится 11 июня.

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Фото: Piter.TV