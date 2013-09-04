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Контрольно-счетная палата начала проверять законность расходования бюджетных средств "Мостотрестом"
Сегодня, 11:07
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nadezhda_sib

Контрольно-счетная палата начала проверять законность расходования бюджетных средств "Мостотрестом"

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Проверка будет длиться почти 2 месяца.

Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУ "Мостотрест" и его учредителя — комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Проверка проходит под руководством аудитора Юрия Шутова.

Специалисты дадут оценку тому, насколько ведомство эффективно, законно и целесообразно использовало бюджетные средства. "Мостотрест" отвечает за техническое обслуживание, капитальный ремонт и текущий ремонт набережных, мостов, путепроводов, тоннелей и других искусственных сооружений. В 2020 году размер субсидии составил 2,9 млрд рублей. Кроме того, учреждение оказывает платные услуги, за которые в год получает около 130-140 млн рублей. 

Проверка завершится 11 июня. 

Ранее КСП обнаружила, что директор Исаакиевского собора сам назначал себе премию за работу. 

Фото: Piter.TV

Теги: бюджетные средства, контрольно-счетная палата, мостотрест
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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