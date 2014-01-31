Директор Исаакиевского музея сам назначал себе премию за работу

Прокуратура подтвердила факты нарушений, которые ранее выявила Контрольно-счетная плата.

Контрольно-счетная палата Петербурга нашла у Исаакиевского собора и комитета по культуре нарушения на общую сумму более 245,5 млн рублей. Они подтвердились после проверки прокуратуры. Информацию о нецелесообразности и неэффективности использования бюджета города уже направили губернатору, сообщила пресс-служба КСП.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности проходила под руководством аудитора Юрия Шутова. Было установлено, что директор Исаакиевского собора Юрий Мудров сам устанавливал себе премии и надбавки, оценивая свою деятельность максимально высоко. Конфликт интересов, связанный с тем, что глава музея также является главным специалистом по экспозиционно-выставочной работе, не удалось разрешить. За этим должен был следить комитет по культуре. Сумма необоснованных выплат составила 360 тыс. рублей.

В общей сложности было обнаружено 135 нарушений. Так, например, с работниками музея заключались неправомерным срочные трудовые договоры, о некоторых фактах использования бюджета информация отсутствовала. В 2017-м году были оплачены работы по микологическому обследованию конструкций здания, которые по факты не были выполнены.

Под руководством Юрия Шутова также сейчас идет проверка Колледжа метрополитена и его учредителя — комитета по образованию.

Фото: Piter.TV