Театр Бориса Эйфмана на Петроградской стороне планируют достроить к юбилею

Строительство Дворца танца Бориса Эйфмана рассчитывают завершить в 2027 году.

Строительство нового здания Дворца танца Бориса Эйфмана на Петроградской стороне рассчитывают завершить в 2027 году. Сроки связаны с юбилеем театра: в следующем году учреждению исполнится 50 лет.

О планах по завершению работ сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский во время прямой линии. По его словам, город рассчитывает закончить строительство в течение юбилейного года.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой курьер мошенников забрал около 600 тыс. рублей у пенсионера с Ветеранов.

Фото: Piter.TV