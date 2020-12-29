В субботу на семи трассах Ленобласти ограничат движение

Дорожники займутся ремонтом после новогодних праздников.

В субботу, 9 января, на семи трассах Ленинградской области введены ограничения скорости для автомобилистов. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В частности, работы затронули участки трасс "Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург", "Санкт-Петербург – Сортавала". Отмечается, что сотрудники дорожных служб будут проводить ремонт после новогодних праздников, выправив дорожные знаки и поставив новые, а также исправив деформации на пути водителей и расчистив снег. Мероприятия продлятся с 8:00 до 19:00.

Автомобилистам настоятельно рекомендуют принять информацию к сведению при постарении своего маршрута.

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Фото: Piter.TV