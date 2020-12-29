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В субботу на семи трассах Ленобласти ограничат движение
Сегодня, 9:50
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В субботу на семи трассах Ленобласти ограничат движение

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Дорожники займутся ремонтом после новогодних праздников.

В субботу, 9 января, на семи трассах Ленинградской области введены ограничения скорости для автомобилистов. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В частности, работы затронули участки трасс "Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург", "Санкт-Петербург – Сортавала". Отмечается, что сотрудники дорожных служб будут проводить ремонт после новогодних праздников, выправив дорожные знаки и поставив новые, а также исправив деформации на пути водителей и расчистив снег. Мероприятия продлятся с 8:00 до 19:00.

Автомобилистам настоятельно рекомендуют принять информацию к сведению при постарении своего маршрута.

Ранее мы рассказали о том, что  жилищный комитет оценил качество уборки территорий в шести районах Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: дороги, дорожные работы, ленинградская область, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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