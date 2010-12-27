В субботу на "Калейдоскопе вкуса" можно попробовать выборгский крендель

Гастрономический фестиваль состоится на набережной 40-летия ВЛКСМ.

На гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса" приедут ведущие повара, рестораторы и фермеры Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Самым главным блюдом фестиваля станет традиционный выборгский крендель, состав которого с древних времен держат в секрете, раньше его могли есть только в императорском дворе. Но в субботу любой сможет почувствовать себя важной особой, попробовав крендели с прямностями: с мускатом, тмином, майораном, гвоздикой и кардамоном.

Также на фестивале представят традиционные национальные блюда малочисленных народов Ленобласти: калитки, рыбники, копченую салаку и сбитень. Гости и сами смогут научиться готовить подобное на мастер-классах.

Вместе с этим на проспекте Ленина будет проходить выставка-продажа продукции ленинградских товаропроизводителей

В прошлом году гастрономический фестиваль занял 2 место в номинации "Туристическое событие в области гастрономического туризма" национальной премии "Russian Event Awards".

Фото: ВыборгINFO, информационно-туристский центр/ВК