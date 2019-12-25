В субботу погода порадует петербуржцев, несмотря на дождь

Воздух прогреется до +26 градусов.

Как сообщил ведущий синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус, 18 июля в Петербурге будет жаркая погода. Росту температуры не помешает и дождь.

По его словам, влияние на погоду окажет теплый фронтальный раздел, но ожидать ливней не стоит: осадки будут небольшими. Ветер достигнет до 4-9 м/с, атмосферное давление повысится до 764 миллиметров ртутного столба.

Ранее мы сообщили, что в выходные петербуржцев ожидает хорошая погода, после чего начнет холодать.

Фото: Piter.tv