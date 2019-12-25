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В субботу погода порадует петербуржцев, несмотря на дождь
Сегодня, 9:26
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ruzannar

В субботу погода порадует петербуржцев, несмотря на дождь

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Воздух прогреется до +26 градусов.

Как сообщил ведущий синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус, 18 июля в Петербурге будет жаркая погода. Росту температуры не помешает и дождь.

По его словам, влияние на погоду окажет теплый фронтальный раздел, но ожидать ливней не стоит: осадки будут небольшими. Ветер достигнет до 4-9 м/с, атмосферное давление повысится до 764 миллиметров ртутного столба.

Ранее мы сообщили, что в выходные петербуржцев ожидает хорошая погода, после чего начнет холодать.

Фото: Piter.tv

Теги: михаил леус, погода в петербурге, центр фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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