В выходные петербуржцев ожидает хорошая погода, после чего начнёт холодать

Со среды температура воздуха в Петербурге и Ленобласти опустится до +15..+20 градусов.

Жители Петербурга и Ленинградской области несколько дней порадуются тёплой погоде, после чего она снова испортится. Об этом 78.ru сообщил главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов.

В субботу погоду будет определять антициклон, почти везде в городе и по области ожидается сухая солнечная погода, до 27 градусов тепла. Ночью будет от +10 до +15 градусов. В воскресенье могут прийти кратковременные дожди. В Ленобласти 19 июля воздух прогреется до +22..+27 градусов, в Петербурге – до +24..+26. Ветер будет слабым.

Синоптик отметил, что такая погода продержится только до 22 июля, со среды в Петербург придут дожди и похолодание до +15..+20 градусов.

Фото: Piter.tv