С субботы в Петербурге введут очередные ограничения движения транспорта

Работы пройдут в Адмиралтейском, Красносельском, Калининском районах.

В Петербурге ожидаются очередные изменения в движении транспорта, связанные с различными ремонтными работами и деятельностью городских служб. Об ограничениях в проезде на некоторых участках города 17 января предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

С субботы, 18 января, прокладка инженерных сетей затруднит передвижение по Северному проспекту от проспекта Художников до улицы Есенина. С того же дня, но до 1 марта, по выходным и 18-19 и 25-26 апреля будет закрываться транспортное движение по набережной Матисова канала от улицы Адмирала Трибуца до улицы Катерников.

Немного позже, с 20 января, на три дня полностью перекроется движение по четной стороне улицы Фурштатской. Недоступным для автомобилистов станет участок от Мелитопольского переулка до проспекта Чернышевского. Также с понедельника и до 26 января закроется проезд по Ключевой улицы от улицы Замшина до Пискаревского проспекта. На этом же участке с 27 января по 1 июня движение будет свободнее.

Напоследок, с 21 января по 22 марта прокладка электрокабеля затруднит передвижение сразу по нескольким улицам: по набережной Фонтанки от Невского проспекта до Итальянской улицы, по Итальянской от Караванной до набережной реки Фонтанки и по Караванной от Итальянской до Невского проспекта. 25-26 января движение по второму из всех перечисленных участков закроется совсем.

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Фото: Piter.TV