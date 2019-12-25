В строящуюся поликлинику в Кудрово завозят оборудование

В строящуюся поликлинику в Кудрово Всеволожского района уже начали завозить медицинское оборудование. Об этом сообщила пресс-служба комитета по региональному строительству.
В понедельник, 28 февраля, в кабинетах на 4-м этаже уложили плитку и начали завозить медицинское оборудование. Также в здание уже привезли светильники, раковины, рентген, аппараты УЗИ.
В новой поликлинике разместятся дневной стационар, стоматология, женская консультация, отделение физиотерапии и лучевой диагностики, травмпункт, центр амбулаторной хирургии, подстанция скорой помощи на четыре автомобиля.
Также с 1 марта в Тихвине начнется трехлетний капремонт поликлиники.
Фото: ВКонтакте / Комитет по строительству Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все