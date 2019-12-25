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В строящуюся поликлинику в Кудрово завозят оборудование
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В строящуюся поликлинику в Кудрово завозят оборудование

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В строящуюся поликлинику в Кудрово Всеволожского района уже начали завозить медицинское оборудование. Об этом сообщила пресс-служба комитета по региональному строительству.

В понедельник, 28 февраля, в кабинетах на 4-м этаже уложили плитку и начали завозить медицинское оборудование. Также в здание уже привезли светильники, раковины, рентген, аппараты УЗИ.

В новой поликлинике разместятся дневной стационар, стоматология, женская консультация, отделение физиотерапии и лучевой диагностики, травмпункт, центр амбулаторной хирургии, подстанция скорой помощи на четыре автомобиля.

Также с 1 марта в Тихвине начнется трехлетний капремонт поликлиники.

Фото: ВКонтакте / Комитет по строительству Ленинградской области

Теги: кудрово, медицинское оборудование
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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