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С 1 марта в Тихвине начнется трехлетний капремонт поликлиники
Сегодня, 16:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 1 марта в Тихвине начнется трехлетний капремонт поликлиники

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Работы планируется начать с корпуса "Б".

С 1 марта в Тихвине стартует капремонт здания городской поликлиники. Он будет идти поэтапно в течение трех лет. Об этом сообщила пресс-служба Тихвинской межрайонной больницы.

Работы планируется начать с корпуса "Б". Поэтому теперь женская консультация располагается на 4 этаже поликлиники. Также уже с 28 февраля забор крови по направлению женской консультации будет осуществляться в кабинете №308.

Ранее стало известно, что гатчинская больница получила новые автомобили.

Фото: Тихвинская межрайонная больница

Теги: больница, капремонт, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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