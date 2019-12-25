С 1 марта в Тихвине начнется трехлетний капремонт поликлиники

С 1 марта в Тихвине стартует капремонт здания городской поликлиники. Он будет идти поэтапно в течение трех лет. Об этом сообщила пресс-служба Тихвинской межрайонной больницы.
Работы планируется начать с корпуса "Б". Поэтому теперь женская консультация располагается на 4 этаже поликлиники. Также уже с 28 февраля забор крови по направлению женской консультации будет осуществляться в кабинете №308.
Ранее стало известно, что гатчинская больница получила новые автомобили.
Фото: Тихвинская межрайонная больница
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