С 1 марта в Тихвине начнется трехлетний капремонт поликлиники

Работы планируется начать с корпуса "Б".

С 1 марта в Тихвине стартует капремонт здания городской поликлиники. Он будет идти поэтапно в течение трех лет. Об этом сообщила пресс-служба Тихвинской межрайонной больницы.

Работы планируется начать с корпуса "Б". Поэтому теперь женская консультация располагается на 4 этаже поликлиники. Также уже с 28 февраля забор крови по направлению женской консультации будет осуществляться в кабинете №308.

Ранее стало известно, что гатчинская больница получила новые автомобили.

Фото: Тихвинская межрайонная больница