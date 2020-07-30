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Гатчинская больница получила новые автомобили
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Гатчинская больница получила новые автомобили

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За два года больница получила 45 автомобилей.

В понедельник, 28 февраля, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили Piter.tv, что Гатчинская межрайонная больница получила новые автомобили. Всего за два года было получено 45 машин в общей сложности. 

Так, в прошлом году поставили 30 машин, в этом году – еще 15. Все машины оснащены иммобилайзерами, кондиционерами и системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. В каждой к карете "скорой" имеются носилки для транспортировки пациентов и приемное устройство для их фиксации в салоне. Новые машины уже приступили к работе в амбулаторно-поликлинических подразделениях.

Помимо этого на работу приняли дополнительных водителей. Специалисты работают на вызовах на дом, доставляют биологический материал из подразделений в лаборатории для проведения исследований.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: новые автомобили, новые кареты скорой помощи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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