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В строительство перинатального центра на Вавиловых вложат 15 млрд рублей
Сегодня, 21:35
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В строительство перинатального центра на Вавиловых вложат 15 млрд рублей

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По проекту, в нем разместят женскую консультацию, стационар на 260 мест, отделение для выхаживания младенцев, а также диагностические отделения и лаборатории.

В понедельник, 11 апреля, в петербургском правительстве одобрили проект строительства перинатального центра на улице Вавиловых. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

По проекту, в нем разместят женскую консультацию, стационар на 260 мест, отделение для выхаживания младенцев, а также диагностические отделения и лаборатории. Отмечается, что медицинские услуги будут оказывать по системе ОМС.

В строительство центра вложат 15 млрд рублей. В эту сумму входит покупка оборудования, Федеральный центр одобрил выделение 5 млрд рублей на софинансирование проекта Газпромбанком. 

Ранее на создание перинатального центра Петербург получит более 5 млрд рублей. Перинатальный центр станет одним из самых современных медицинских учреждений города.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вавиловых, перинатальный центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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