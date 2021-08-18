В строительство перинатального центра на Вавиловых вложат 15 млрд рублей

По проекту, в нем разместят женскую консультацию, стационар на 260 мест, отделение для выхаживания младенцев, а также диагностические отделения и лаборатории.

В понедельник, 11 апреля, в петербургском правительстве одобрили проект строительства перинатального центра на улице Вавиловых. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По проекту, в нем разместят женскую консультацию, стационар на 260 мест, отделение для выхаживания младенцев, а также диагностические отделения и лаборатории. Отмечается, что медицинские услуги будут оказывать по системе ОМС.

В строительство центра вложат 15 млрд рублей. В эту сумму входит покупка оборудования, Федеральный центр одобрил выделение 5 млрд рублей на софинансирование проекта Газпромбанком.

Ранее на создание перинатального центра Петербург получит более 5 млрд рублей. Перинатальный центр станет одним из самых современных медицинских учреждений города.

Фото: Piter.tv

