На создание перинатального центра Петербург получит более 5 млрд рублей

Перинатальный центр станет одним из самых современных медицинских учреждений города.

В среду, 2 февраля, стало известно, что Петербург получит более пяти млрд рублей из федерального бюджета на строительство перинатального центра на Вавиловых. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Постановление между Минздравом РФ, Министерством финансов РФ и Правительством города подписали сегодня. По словам Беглова, проект очень важен для города. Они вкладывают значительные средства в программы поддержки материнства и детства, сохранение женского здоровья, создание современных медицинских центров.

Отметим, что реконструкция родильного дома №17 планируют провести в 2023—2026 гг. Конечная стоимость проекта будет известна позже. В нее войдут капитальные затраты, расходы на оснащение и лицензирование. Перинатальный центр станет одним из самых современных медицинских учреждений города.

Ранее в Петербурге за время пандемии выросло число онкобольных с запущенной стадией. Это произошло, так как во время пандемии прекратились программы раннего выявления.

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