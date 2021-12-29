В Петербурге за время пандемии выросло число онкобольных с запущенной стадией

Это произошло, так как во время пандемии прекратились программы раннего выявления.

Пандемия коронавируса привела к увеличению числа пациентов с запущенными онкологическими заболеваниями в Петербурге. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (Онкологический центр) Владимир Моисеенко.

По словам специалиста, это произошло, так как во время пандемии прекратились программы раннего выявления. При этом Моисеенко не уточнил, насколько увеличилось число таких пациентов с запущенными онкологическими заболеваниями.

Главный внештатный специалист-онколог городского Комздрава Дмитрий Гладышев отметил, что в Петербурге 42,6% больных онкологией имеют 3-4 стадии.

Ранее стало известно, что пандемия COVID-19 может закончиться после того, как переболеют дети.

Фото: Piter.tv