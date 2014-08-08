В строительстве трамвайной ветки Купчино-Шушары-Славянка начинается уникальный этап

Новый этап в строительстве трамвайной ветки Купчино-Шушары-Славянка. На месте будущего маршрута специалисты вбивают сваи для путепроводов, строят мосты и депо.

Новый этап в строительстве трамвайной ветки, связывающей Купчино, Шушары и Славянку, взял свой старт. На месте будущего маршрута, который обещает снизить автомобильные пробки в густонаселенных микрорайонах, специалисты активно работают над внушительными инженерными решениями. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Начиная свой путь на берегу Волковки возле станции метро Купчино, проект требует необычных технологических приемов. Специалисты уже усиленно занимаются укреплением береговой линии и осушением участка, однако при этом сохраняют экологический баланс, предполагая пропуск реки под землей.

Протяженность новой ветки составит 21 километр, хотя она могла бы быть короче, если бы не необходимость учитывать существующие коммуникации и жилые постройки. По словам экспертов, путепроводы на участках трассы обладают впечатляющей устойчивостью, вбитые на глубину до 10-12 метров, и в будущем могут быть усовершенствованы.

В рамках проекта предусмотрено оборудование 10 остановок, большинство из которых будут находиться рядом с жилыми районами, чтобы облегчить доступ к транспорту для местных жителей. Завершением маршрута станет новое депо, обеспечивающее техническое обслуживание и хранение трамваев.

Ранее сообщалось, что в Петербурге до конца августа закроют трамвайное движение по проспекту Культуры.

Фото: Piter.TV