В страшном ДТП под Всеволожском пострадали четыре человека

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность виновного в ДТП.

Под Всеволожском произошло страшное ДТП с участием легковых автомобилей. Пострадали трое взрослых и один ребенок. Об этом пишет 47news со ссылкой на отдел пропаганды регионального УГИБДД.

О происшествии стало известно 19 ноября. Примерно в 20:00 на 22 км автодороги "Петербург – Матокса" автомобиль "Сузуки" ехал в направлении Северной столицы. В какой-то момент водитель решил выехать на встречную полосу. В результате ему не удалось избежать столкновения с "Пежо" за рулем которого находилась 50-летняя женщина.

В результате столкновения виновный аварии вместе со своими пассажирами получили травмы различных частей тела. В момент ДТП в автомобиле находился 4-летний ребенок. Все участники аварии были доставлены в токсовскую больницу.

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Фото: pixabay.com