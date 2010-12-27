В Ленобласти обнаружили храм времен Ивана Грозного

Также на территории старинного Пятницкого монастыря исследователи обнаружили шведские монеты.

В Кингисеппском районе археологи откопали фундамент храма, построенного во времена Ивана Грозного. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на пресс-службу Института истории материальной культуры РАН.

Археологи утверждают, что постройка была возведена в XVI веке. На данный момент удалось обнаружить центральную и северную апсиды, а также северную стену и линию столпов. К сожалению, южная половина церкви не сохранилась из-за того, что он был разрушен немцами в 1941 году.

Группа работает на территории бывшей усадьбы Новопятницкое. Именно здесь располагался старинный Пятницкий монастырь, который был построен в годы Ливонской войны. Помимо руин храма, исследователям удалось найти монеты из Швеции XVII века. Эксперты заверили, что теперь можно с уверенностью утверждать о том, что церковь посещали на протяжении всего XVII века.

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