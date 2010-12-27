Губернатор Ленобласти провел прием граждан по поручению президента

Основными темами для обсуждения стали: создание тротуара и освещения на Дороге жизни, строительство очистных сооружений в Красносельском и ФАПа в Васкелово.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел прием граждан по вопросам, адресованным к главе государства. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Очень правильно, когда в адрес Президента поступают не личные просьбы, а обращения, которые затрагивают интересы многих людей. Все вопросы, которые я рассматривал сегодня на личном приеме, как раз такие: они касаются жителей целых населенных пунктов, а также петербуржцев, выезжающих в область на летнее время и, безусловно, требуют своего решения, -подчеркнул Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти.

По всем вопросам, которые были адресованы президенту, и как следствие, губернатору региона, были озвучены конкретные сроки и решения. Например, очистные сооружения в Красносельском должны заработать в декабре 2020 года, тротуар вдоль Дороги жизни будет построен в августе 2021 года, а ФАП в Васкелово сдадут в эксплуатацию к июлю 2021 года.

Губернатор Ленобласти резюмировал, что у властей очень жесткая система контроля, поэтому работы будут выполнены в назначенные сроки. Также Дрозденко надеется, что строители ответственно подойдут к своей деятельности.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти в 2020 году появится завод по производству сыров.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти