В Ленобласти в 2020 году появится завод по производству сыров

С помощью нового предприятия по изготовлению сыра областному правительству удастся нарастить количество продукции до 10 тыс. единиц в год.

В Ленобласти появится завод по производству сыров. Планируется, что открытие состоится в 2020 году в Волосовском районе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства региона, председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко.

Стало известно, что сейчас на завод поставляют оборудование. Компания "Молочная культура" инвестирует в строительство производства 500 млн рублей. Но так как она состоит в группе "Артис", которая является одной из крупнейших торговых групп на Северо-Западе России, финансирование строительства не сильно скажется на работе компании. Ежемесячно компания выпускает 400 тонн продукции.

Олег Малащенко пояснил, что правительство Ленобласти хочет увеличить ежегодное производство сырной продукции более чем в 20 раз.

Ранее Piter.TV сообщил, что в среду в Ленобласти ожидается дождливая погода.

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