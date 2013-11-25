В странах СНГ покажут документальные фильмы о Петербурге

Фильмы расскажут о возвращении городу его исторического названия, о легендарном спортсмене из Сестрорецка и прославленном Цирке Чинизелли, отметившего 145 лет в 2022 году.

В странах Содружества независимых государств (СНГ) пройдут показы документальных фильмов о Петербурге и выдающихся жителях города. Соответствующе соглашение заключили Росреестр и издание "Петербургский дневник".

Зрителям представят несколько документальных картин, в том числе – "Путешествие из Ленинграда в Петербург" (16+), "Продолжение следует… История о детской прессе и ее создателях" (16+), "Бобров. К 100-летию Всеволода Боброва" (16+), "Вокруг манежа" (16+). Фильмы расскажут о возвращении городу его исторического названия, о легендарном спортсмене из Сестрорецка и прославленном Цирке Чинизелли, отметившего 145 лет в 2022 году.

Мы думаем, что сможем реализовать этот проект также в странах, куда приезжают петербургские бизнес-миссии, и в государствах, где существуют петербургские диаспоры. Кроме того, в перспективе возможно организовать показы в местных кинотеатрах и киносетях. Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге создали онлайн-проект для удобства туристов.

Фото: предоставлено Россотрудничеством