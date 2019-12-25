В Петербурге создали онлайн-проект для удобства туристов

Благодаря проекту, туристы смогут построить собственный маршрут по городу с помощью онлайн-карты.

В Северной столице запустили онлайн-проект "Петербург – город, в котором рождается хорошее настроение" для удобства приезжающих в город путешественников. Инициатива реализована общими усилиями туристско-информационного бюро комитета по развитию туризма и сервиса "Яндекс Путешествия". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Благодаря проекту, туристы смогут построить собственный маршрут по городу с помощью онлайн-карты. Среди вариантов доступны прогулки на любой вкус – например, променад по ночному городу, промышленным объектам, кафе и ресторанам. Кроме того, для путешественников будет составлена афиша актуальных мероприятий и список доступных отелей.

В перечень маршрутов также входит путешествие по местам знаменитых жителей города, например, Фёдора достоевского или Виктора Цоя. Встречаются и такие названия, как "Впечатления" – "Мистический Петербург", "Нетипичный Кронштадт", "Современные креативные пространства".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге насчитывается лишь 4% туристов из-за рубежа.

Фото: https://travel.yandex.ru/special/visit-petersburg/