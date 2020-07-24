В Петербурге насчитывается лишь 4% туристов из-за рубежа

За первые шесть месяцев 2023 года Северную столицу посетили 173 тыс. человек из других стран.

Доля иностранных туристов, посещающих Петербург, составила всего 4% от общего туристического потока. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию туризма, ссылаясь на данные аналитиков "Турбарометра Санкт-Петербурга".

За первые шесть месяцев 2023 года Северную столицу посетили 173 тыс. человек из других стран, что больше на 37%, чем за аналогичный период 2022-го. В ведомстве отметили, что стали чаще посещать город туристы из стран СНГ, Турции, ОАЭ, Катара, Ирана и Китая.

По словам специалистов, рост туристического потока как такового связан с ростом внутреннего туризма.

Ранее на Piter.TV: загрузка отелей Петербурга составила более 80% в июле.

Фото: Piter.TV