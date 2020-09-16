В столице Ленобласти встретили "Поезд Победы"

Музейная экспозиция "Поезд Победы" пробудет на вокзале Гатчины до 15 июля.

Уникальный железнодорожный состав из восьми вагонов под названием "Поезд Победы" прибыл 13 июля на вокзал столицы Ленобласти. В Гатчине поезд пробудет до 15 июля, после чего отправится в Кингисепп, Волхов и Тихвин. Музейная экспозиция на колесах рассказывает о солдатском быте, открытиях ученых в военное время, работе медиков, армейском руководстве. В нынешнем турне к экспозиции добавлен вагон, посвященный защите Брестской крепости.



Это уже не первая поездка "Поезда Победы" по стране в целом и по Ленобласти в частности - ранее состав уже становился объектом живого интереса жителей региона.

Для приобретения бесплатного билета потребуется пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта - https://поездпобеды.рф/registration/.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области и Piter.TV