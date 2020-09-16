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В столице Ленобласти встретили "Поезд Победы"
Вчера, 13:28
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В столице Ленобласти встретили "Поезд Победы"

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Музейная экспозиция "Поезд Победы" пробудет на вокзале Гатчины до 15 июля.

Уникальный железнодорожный состав из восьми вагонов под названием "Поезд Победы" прибыл 13 июля на вокзал столицы Ленобласти. В Гатчине поезд пробудет до 15 июля, после чего отправится в Кингисепп, Волхов и Тихвин. Музейная экспозиция на колесах рассказывает о солдатском быте, открытиях ученых в военное время, работе медиков, армейском руководстве. В нынешнем турне к экспозиции добавлен вагон, посвященный защите Брестской крепости. 

Это уже не первая поездка "Поезда Победы" по стране в целом и по Ленобласти в частности - ранее состав уже становился объектом живого интереса жителей региона. 

Для приобретения бесплатного билета потребуется пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта - https://поездпобеды.рф/registration/. 

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области и Piter.TV

Теги: гатчина, музейная экспозиция, поезд победы, столица ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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