В столице Кипра Никосии произошел пожар в здании Российского центра науки и культуры

Никто не пострадал в результате возгорания.

Здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), расположенное на территории кипрского города Никосия, воспламенилось. Об этом журналистам сообщила руководительница данного учреждения Алина Радченко. По предварительным сведениям, объект пострадал из-за того, что в него попал коктейль Молотова. В настоящее время информации о пострадавших или погибших нет. Российское посольство уведомило жителей о том, что все представители центра были эвакуированы из горящего помещения. В настоящее время пламя уже потушено.

Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные. По данным очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова. Алина Радченко, сотрудница центра в Никосии

Проверку систем оповещения отменили в Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, СМОТРИ