В сети появился трейлер фильма "Главный кандидат" с Хью Джекманом

Фильм основан на реальных событиях.

В четверг, 25 октября, в стеи появился трейлер фильма "Главный кандидат" с Хью Джекманом. Видеоролик разместила кинокомпания Sony Pictures Entertainment.

Режиссером кинокартины выступил Джейсон Райтман, который известен по проекту "Джуно".

Помимо Хью Джекмана в фильме появятся Вера Фармига, Молли Эфраим, Дж.-К.Симмонс и другие.

Известно, что фильм основан на реальных событиях. В сюжете история американского сенатора Гэри Харта, который в 1988 году участвовал в президентской гонке. Однако его успех пошел под откос из-за скандальной внебрачной связи.

Отметим, что кинолента уже была представлена в конце лета на кинофестивале в Теллерайде, Колорадо.

В США картина выйдет 6 ноября.

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Видео:Sony Pictures Entertainment, фото: кинопоиск