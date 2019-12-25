В статистику смертей от коронавируса попали 27 петербуржцев

Общее количество горожан, скончавшихся от инфекции, составило 1 908.

В статистику количества смертей от новой коронавирусной инфекции попал 27 петербуржцев, сообщили на сайте "Стопкоронавирус.рф" от 24 июля.

Накануне, 23 июля, сообщили о 19 летальных исходах. Всего 1 908 петербуржцев скончались от коронавируса с начала пандемии. Так, за последние сутки выявили 181 случай заражения, теперь общее количество заболевших составляет 30 281.

Ранее мы писали, что Петербург вернулся в топ-5 городов по числу новых зараженных COVID-19.

Фото: Piter.TV